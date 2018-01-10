جلوبال: الاتحاد العقارية تخفض المخاطر عبر بيع إيميكول

قال وليد الخطيب مدير شريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات إن خطوة الاتحاد العقارية لبيع حصتها في شركة إيميكول تأتي للتقليل من المخاطر عبر التنويع الجغرافي للاستثمار.

كانت شركة الإتحاد العقارية قد أكدت أنها تضع اللمسات النهائية لبيع حصتها في شركة إيميكول.

وتمتلك الشركة حصة تقدر 50%، من أيميكول التي تقدم خدمات التبريد المركزي.

من جانبها أعلنت شركة دبي للاستثمار عزمها شراء حصة الاتحاد العقارية في إيميكوك وذلك وفقا لتصريح العضو المنتدب لدبي للاستثمار خالد بن كلبان لجريدة البيان الإماراتية، علما أن دبي للاستثمار تمتلك حصة 50%، من إيميكول.