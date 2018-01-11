تعرف على توقعات ستاندرد تشارترد للأسهم والأصول بـ2018

قال العضو المنتدب ومدير إدارة الثروات في الإمارات في بنك ستاندرد تشارترد، غوتام دوغال، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن البيئة الاستثمارية في عام 2017 لم تكن ساخنة جدا ولا باردة جدا وهذا ما نسميه ببيئة الـGoldilocks، ما ساعد الاسواق المالية التي اعطت عوائد جيدة جدا للمستثمرين.

وأضاف دوغال "نتوقع أيضا أن نرى هذه القوة تمتد إلى عام 2018".

"السؤال يبقى، كم من الوقت سيستمر الزخم على سوق الأسهم؟ تقييم الأسهم بالتاكيد عند الجانب الأعلى ولكن نحن نؤمن بأن هذا الاتجاه الصاعد سيستمر في 2018، بسبب نمو الاقتصاد العام، الثقة العامة و الشركات القوية جدا. نحن نرى أن الأسواق في كل من الولايات التحدة وأميركا اللاتينية ستعود بقوة في عام 2018، أما الأسواق الأوروبية والأسواق الآسيوية باستثناء اليابان فستستقر. بالنسبة للعائد في 2018 وإذا استمر بالتحوط بشكل صحيحح فنتوقع عائدا جيدا".

وفيما يخص التحديات قال دوغال "هناك عاملان أساسيان: التضخم والتاثيرات جراء رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة إضافة إلى التوترات الجيوسيسية التي قد تظهر في مختلف أنحاء العالم. هذه عوامل قد تخفض عائد المستثمر لو قارنا مع عام 2017 الذي كان إيجابيا جدا للمستثمر".



ويرى دوغال أن فئة الأصول المفضلة في عام 2018 بدون شك هي الأسهم ولكن في نفس الوقت نحن ننصح زبائننا بتنويع محفظتهم والاستثمار في أصول متعددة إضافة إلى التحوط وهذا أمر ضروري جدا.

وقال دوغال "نحن واثقون من الأسواق الآسيوية باستثناء اليابان من ناحية العوائد، أما بالنسبة للعملات فنرى بعض الضغوطات الخفيفة على الدولار مما قد يكون له اثر إيجابي على عملات الأسواق الناشئة".