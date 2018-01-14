مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات

أكدت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري في مصر الدكتورة، هالة السعيد، أن بلادها تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 بالمئة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية.

وتحدثت الوزيرة في لقاء مع "العربية" عن توقعات الوزارة بالنسبة لمعدلات النمو خلال العامين الحالي والمقبل، وعن برنامج الطروحات الحكومية.

وأشارت السعيد إلى إعداد قانون التخطيط الموحد والموافقة عليه في مجلس الوزراء، والذي ينص على التنسيق والتكامل بين كافة جهات الدولة، ويتحدث عن قدر عال من المرونة واللامركزية والتحول لموازنة البرامج والأداء حتى يمكّن من المتابعة مع كافة الوزرات لما تحقق من خطط وبرامج.

وكانت الوزيرة قالت في مؤتمر صحافي بالقاهرة إن العام المالي الحالي يشهد التركيز على إنهاء كافة المشروعات المتوقفة ولها الأولوية الأولى، كما أن العمل جارٍ على تنويع استثمارات بنك الاستثمار القومي وتعظيمها و"ننظر في طرح بعض الشركات بالبورصة وهناك لجنة مشتركة لذلك".