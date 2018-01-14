FFA Dubai: العام الحالي سيكون أفضل للأسهم الخليجية

اعتبرت ماري سالم مدير اسواق المال في FFA Dubai أن أسواق الخليج ستشهد خلال 2018 أداء أفضل من العام الماضي، وذلك على خلفية الكثير من الإصلاحات التي أجرتها دول المنطقة، مؤكدة أن أسواق الخليج وبخاصة الأسهم الإماراتية، ستكون مستفيدة من الكثير من التحولات المالية سواء عبر الاقتراض أو غيرها من مصادر التمويل، والذي سينعكس ايجاباً على أسواق الأسهم.

