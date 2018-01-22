بنوك إماراتية ستعكس جزء من مخصصاتها خلال 2018

قال مدير عام لإدارة الأصول في "ميناكورب" طارق قاقيش، إن العوامل الجيوسياسية أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين في أسواق المال ولا سيما الأسواق الإماراتية، على الرغم من قوة الاقتصاد والنمو المتوقع خلال العام الجاري.

وحول أداء قطاع البنوك قال قاقيش "من المتوقع أن تعكس الكثير من البنوك جزء من المخصصات السابقة خلال العام الجاري، وهو ما سينعكس إيجابا على أداء هذه البنوك".

وأشار إلى قيام عدد من البنوك بخفض نفقاتها، والنفقات تعتبر أحد التحديات أمام البنوك، وعلى سبيل المثال خفض دبي الإسلامي النفقات من 34%، إلى 30%.