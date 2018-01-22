"وول ستريت" تنتظر نتائج أعمال "هالييبرتون" و"نت فليكس"

مقابلة مع مراسلة العربية في لندن كارينا كامل للحديث حول الأسواق العالمية ومن أبرز الأخبار

الإغلاق الحكومي له تبعات غير مباشرة على القطاع الخاص

الدولار تحت الضغط مع استمرار إغلاق الحكومة الأميركية

إعادة افتتاح "ثمثال الحرية" أمام الزوار بعد غلقه نتيجة إغلاق الحكومة

"ماكرون": بريطانيا قادرة على إبرام اتفاق خاص مع الاتحاد الأوروبي

حزب SPD يوافق على بدء محادثات رسمية لتشكيل حكومة مع "ميركل"

الحزب الديمقراطي الاجتماعي يقر بدء محادثات لتشكيل حكومة مع "ميركل"

"ماي" تعد بقواعد أشد لحماية العاملين بعد انهيار "كاريليون"