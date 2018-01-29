توطين 12 مهنة بالسعودية.. كم سيوفر من الوظائف؟

قالد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية خالد أبا الخيل، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن توطين 12 نشاطاً ومهنة، سيتم قصر العمل بها على السعوديين اعتبارا من العام الهجري القادم ستؤمن مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين والسعوديات.

وأشار أبا الخيل، أنه سيتم تنفيذ التوطين في محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة (أطفال ورجالية)، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية بداية من العام الهجري الجديد.

وحول الغرامات التي سيتم فرضها على المخالفين قال أبا الخيل "سيتم فرض غرامة 20 ألف ريال، كما سيتم ترحيل كل أجنبي يعمل في مهن خاصة بالمواطنين".

وأوضح أن تاريخ التوطين في محلات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والساعات، والنظارات سيكون بحلول الأول من ربيع الأول 1440هـ، فيما سيتم في شهر جمادي الأولى توطين محلات الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد البناء والإعمار، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، والحلويات، لتكون جميعها مقصورة على السعوديين والسعوديات.

ولفت أبا الخيل إلى أن القرار يأتي ضمن قرارات توطين سابقة وستتبعها قرارات لاحقة، حيث يوفر القرار فرص ضخمة تقدر بمئات الآلاف من الوظائف في قطاع يشهد سيطرة كاملة من العمالة الوافدة.

وقال أبا الخيل "حاليا وزارة العمل تستهدف قطاع التجزئة، ونعمل على مسارات أخرى مثل قطاع الصناعة والقطاع الصحي، وهناك أنشطة أخرى تشهد سيطرة للوافدين وهي تمثل فرص عمل جيدة للسعوديين، وحاليا نعمل مع جهات متعددة ونستهدف كافة القطاعات والأنشطة التي ستمكن من توظيف المواطنين".

وأكد أن الوزارة وضعت ممكنات تساعد الشركات على الالتزام بقرار توطين هذه المهن بالتعاون مع صندوق التنمية والموارد البشرية.

وأشار إلى أن من بين الممكنات بوابة العمل الوطنية التي تستهدف توفير فرص عمل للسعوديين والسعوديات، ويوجد الكثير من سير الشباب الذاتية.