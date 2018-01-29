سبكيم: الميثانول ساهم في تحسن أرباح الشركة

قال إن الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم أحمد العوهلي، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، من مدينة الخبر السعودية إن الشركة تعتزم تشغيل مشروعان هامين خلال العام الحالي.

وأضاف العوهلي "لدينا مشروعان نحن الآن بصدد إنهاء الفحوصات الفنية والتسويقية لهما، وأخذ الموافقات، المشروع الأول يتعلق بإنتاج "بي في تي"، أو اللدائن الهندسية، وخلال الأشهر القادمة سيتم بدء التشغيل التجاري، حيث يأخذ بعض الوقت لأن منتجاته متخصصة وكل زبون يطلب منتج بمواصفات معينة".

وأوضح أن المشروع الثاني في حائل لإنتاج مادة تستعمل في الخلايا الضوئية، وسنعلن عن التشغيل التجاري في النصف الأول من العام الحالي.

وقال "هذان المشروعان ما زالوا في المرحل النهائية للتشغيل التجاري".

وأشار العوهلي إلى أن مادة الميثانول حققت نتائج جيدة ومشجعة، حيث ارتفعت الأسعار، وبالتالي الربحية، وخلال 2017، ارتفع بنسب تتراوح بين 35 إلى 50% مقارنة بعام 2016، ما عزز هوامش الربح الحخاصة بالشركة.

وكانت البيانات المالية للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم"، خلال الربع الرابع من عام 2017، قد كشفت عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 415.36% مقارنة مع الربع المماثل من العام 2016، وارتفعت الأرباح 35.2% مقارنة بالربع السابق.

ووفقاً لبيان الشركة على "تداول"، اليوم الاثنين، تضاعفت أرباح الشركة 5 مرات مقارنة مع الفترة ذاتها العام الماضي، حيث قفز صافي الربح إلى 164.4 مليون ريال بالربع الرابع من العام 2017، مقابل 31.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2016.