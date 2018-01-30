رويترز تتجه لبيع حصة من وحدة المالية والمخاطر

نقلت وكالة رويترز عن مصادر قولها إن مجموعة "بلاكستون" وصلت إلى مراحل متقدمة لشراء 55%، من وحدة المالية والمخاطر لدى شركة Thomson Reuters .

وأضافت المصادر أن الشركة الكندية ستحصل على 17 مليار دولار، أربعة مليارات منها نقدا. أما المبلغ المتبقي، والبالغ 13 مليار دولار، قسيتم تمويله بديون جديدة ستحصل عليها الشراكة الجديدة.

وقدرت المصادر قيمة الوحدة عند 20 مليار دولار، تشمل 7 مليارات دولار أسهم و13 مليار دولار من الديون.

يشار إلى أن وحدة المالية والمخاطر لـ Thomson Reuters تضم الأخبار والبيانات والتحليلات لبيوت الاستثمار والبنوك حول العالم، وتمثل إيرادات الوحدة 50%، من إجمالي إيرادات الشركة.