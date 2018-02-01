هل تلاحظ أنك أصبحت تقضي وقتا أقل على فيسبوك؟

نمت الأرباح الصافية لشركة فيسبوك بـ20% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ 4.27 مليار دولار في حين نمت الإيرادات بـ47% إلى نحو 13 مليار دولار لتتجاوز توقعات المحللين.

وطمأنت فيسبوك المستثمرين أمس الأربعاء بأن نشاطها للإعلانات الرقمية سيظل يحقق ربحية عالية على الرغم من انخفاض معدل استخدام شبكة التواصل الاجتماعي وتعديلات على خدمتها الشهيرة للبث الإخباري.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال إن إجمالي إيراداتها الفصلية قفز 47% على أساس سنوي إلى 12.97 مليار دولار، وذكر مسؤولون تنفيذيون في مؤتمر عبر الهاتف أنهم يرون مزيدا من الفرص لجني أموال حتى وإن تقلص الوقت الذي يقضيه المستخدمون على فيسبوك.

وتساءل محللون بشأن مدى مرونة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم والتي تجري تغييرات على منتجاتها لمنع تأثير حملات أجنبية كتلك التي تقول إن روسيا قامت بها.

وأجرت فيسبوك تعديلات على خدمة البث الإخباري لأسباب من بينها ما كشفت عنه الشركة العام الماضي من أن بعض العملاء الروس استخدموا شبكة التواصل الاجتماعي للتأثير على الناخبين الأميركيين في الفترة من 2015 إلى 2017 وهو ما تنفيه موسكو. وقالت فيسبوك إن 126 مليون أميركي ربما شاهدوا إعلانات ومنشورات سياسية مدعومة من روسيا.