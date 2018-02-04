هل يرفع صندوق النقد توقعاته للاقتصاد السعودي في مايو؟

قال مدير صندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط، جهاد أزعور، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية والبرامج التي أطلقتها السعودية، ستنعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة.

وأضاف "لا شك أنه توجد تطورات كبيرة تجري في السعودية مع البرامج التي أطلقتها الحكومة بالتوازي مع تغيرات أسعار النفط، وفي شهر مايو المقبل ستعود البعثة للمشاورات وكيف ستكون انعكاسات هذه التطورات، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة لنتمكن من قياس كيف ستكون التوقعات لعام 2018".

وفيما يتعلق باقتصادات الخليج قال أزعور إن 2017 كانت سنة التحول في النمو الاقتصادي، وأسعار النفط مرتفعة ونرى في صندوق النقد أن الأسعار في المدى المتوسط ستستقر الأسعار والصندوق لم يغير توقعاته حول أسعار النفط بين 55 و60 دولار بالمدى المتوسط حتى 2019".

وكان صندوق النقد قد رفع توقعاته للنمو في السعودية مؤخراً بـ0.5% هذا العام، وبنسبة 0.6%، العام المقبل، ليصل إلى 1.6%، في 2018، و2.2%، في 2019، إلا أن هذه التقديرات تبقى أقل من توقعات الحكومة السعودية الواردة في موازنة العام الحالي، والتي تتوقع نموا بأكثر من 2%، هذا العام.