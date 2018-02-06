صندوق تابع لـ"كريدي سويس" يخسر 80% من قيمته بجلسة واحدة

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تداولات أمس الاثنين شهدت انهيار صندوق استثماري لبنك كريدي سويس يستثمر في مؤشر المخاطر المعكوسة، حيث خسر 80%، من قيمته والأسباب غير واضحة.

وأضاف الرفاعي أن الأسواق اليوم ستراقب أداء هذا الصندوق مع بدء تداولات الأسواق الأميركية.

وحول ما شهدته الأسواق الأميركية خلال جلسة أمس من خسائر حادة مفاجئة قال الرفاعي "مع صعود الأسواق الأميركية لمجة عام كامل بدون تصحيح من الطبيعي أن تشهد الأسواق عملية تصحيح ولكنه في حال توقف عند مستويات 10% أو 15%، من الممكن أن تعود لتكملة الشعود ولكن هذا الرأي لا يمكن تأكيده.

وأوضح الرفاعي " لابد أن نرى ضغط مع هبوط الأسواق قبل سنة كان مؤشر داو جونز عند 20 ألف والآن رقم قياسي عند 26 ألف نقطة، والمؤشر ارتفع بنسبة 33%، في سنة واحدة وبالتالي فالتصحيح أمر متوقع وصحي".

وتوقع الرفاعي في حال استمرار هذه الخسائر أن يتم تعديل السياسة النقدية، والخاص برفع أسعار الفائدة في أميركا، زللآن لا توجد مؤشرات على تغيير هذه السياسة، ولكن في حال استمرار الخسائر قد تتغير هذه السياسة النقدية.