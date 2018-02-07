هل نجحت أسواق الخليج بتفادي تداعيات "الاثنين الأسود"؟

قال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للأوراق المالية إن عملية التصحيح التي تشهدها الأسواق العالمية لم تنته بعد، وأن العام الحالي سيشهد تذبذباً أكبر من 2017.

وأشار في مقابلة مع "العربية" إلى تقلص ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية، حيث لم تهبط بالمستوى نفسه لأن الارتفاعات السابقة لم تكن أيضاً بنفس الوتيرة، إلى جانب كون دخول المستثمر الأجنبي كان أقل من أسواق أوروبا وآسيا، بالتالي خروجه لم يؤثر بشكل كبير على أداء أسواق المنطقة، فضلا عن دخول موسم توزيع الأرباح ما يدفع لمحدودية عمليات البيع.