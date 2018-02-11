خبير: توزيعات إعمار جيدة والمستثمرون يميلون للمضاربة

في تعليقه على نتائج الشركة وحركة سهم إعمار قال عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات وضاح الطه، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن هناك نزعة تحفظية تميل إلى المضاربات، حيث تشهد أسواق الإمارات انخفاضا في حجم وقيمة السيولة بسبب قلق المستثمرين.

وأضاف الطه "ما يهم المستثمرين حاليا حركة السهم بالدرجة الأولى، وتحقيق أرباح رأسمالية من تغير سعر السهم وهذه النزعة قد تقود المستثمرين إلى الأسهم الضعيفة، أو تلك المدرجة بالسوق الثانوية كما هو الحال في أسواق مثل البحرين والكويت".

وأوضح الطه أن نتائج شركة إعمار رصينة، وربحية السهم من 2011 متنامية، وما يؤخذ على شركة إعمار أن المستثمرين يعتبرون التوزيعات شحيحة، وحينما تتم مقارنة العائد على السهم فهو جيد ويصل إلى 10%، وهذه التوزيعات جيدة، وبالتالي لا توجد شهية لدى المستثمرين لإبقاء السهم والاستفادة من الاستثمار.