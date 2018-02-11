هل تزيد مواقع التواصل الاجتماعي من سعادة الإنسان؟

قال المحقق الرئيسي في مشروع الرفاه العالمي أندرو شوارتز، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه يعتقد أنه في المتوسط الناس حول العالم سعداء.

وأضاف "السؤال ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي تزيد من سعادة الإنسان، هو سؤال مثير للاهتمام، وهناك العديد من الأبحاث التي تدرس هذا الموصوع".

ويرى شوارتز أن النتائج الحالية والتي لم يتم تثبيتها بعد، هو أن التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لديه أثر إيجابي على السعادة، أما الأشخاص الذي يراقبون المنصات فقط، فهم أقل سعادة، ولكنه من غير الواضح ما إذا كانوا هؤلاء في حالة ذهنية أو مزاج غير سعيد، أو أن بالفعل منصات التواصل الاجتماعي هي التي تسببت بذلك.