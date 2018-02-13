هل تستفيد الشركات الخليجية من التحول الرقمي؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة NXN غازي عطالله، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تعامل الشركات في منطقة الخليج مع التحول الرقمي مختلف مع تعامل الشركات في مختلف دول العالم، حيث لا يعتبر موضوع التحول الرقمي بين الموضوعات الهامة المطروحة للنقاش على طاولة الرؤساء التنفيذيين.

وأضاف عطالله، توجد عدد من الدول لديها تقدم في هذا المجال مثل دولة الإمارات العربية المتحدة وفي السعودية أيضا، ونحن نساهم في إعداد الخطط بالتعاون مع الحكومات، كما أن مدينة دبي متقدمة جدا على الصعيد العالمي في هذا المجال.

وأشار إلى أنه لا بد من الاستفادة من التحول الرقمي في القطاع الخاص في دول المنطقة، حيث لم تتم الاستفادة من التحول الرقمي حتى الآن.

وأكد عطاالله أنه وبشكل عام لا توجد مشكلة في البنية التحتية الخاصة بالتحول الرقمي في دول الخليج، فهي موجودة وبكثافة، ويجب استخدام البيانات المتاحة للاستفادة أكبر من البنية التحتية.