5 ملايين ريال غرامة مصانع المياه المخالفة بالسعودية

صدرj موافقة مجلس الوزراء السعودي على مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، والذي جاء معززاً لتوجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون المياه، في المحافظة على مصادر المياه وتنظيمها وحمايتها، وضمان استدامتها للأجيال القادمة وفقا لرؤية 2030.

وستختص الوزارة بالتراخيص الفنية لمصانع المياه غير المعبأة، ومحلات بيع وتوزيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج، ومحلات تقليل الملوحة، والإشراف عليها ومراقبتها وكذلك التراخيص الفنية باستخدام مصادر المياه، ومراقبة جميع مصانع ومحلات المياه للتأكد من اتباعها للاشتراطات والضوابط المنظمة لاستخدام مصادر المياه وطرق التخلص من الرجيع.

مقابلة عبر الهاتف مع مدير إدارة التصاريح بوزارة البيئة والمياه السعودية عادل عبدالعزيز المديميغ للحديث حول الموضوع