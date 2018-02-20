مصر: لم نتلق طلبا رسميا لاستيراد الغاز من إسرائيل

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، أنه في حال موافقة الحكومة المصرية على الاتفاق الموقع بين شركات خاصة لاستيراد الغاز من إسرائيل فإن هذه الشركات ستستخدم الشبكة القومية للتوزيع وأنابيب الغاز وكذلك مصانع التسييل.

وأشار إلى وجود اشتراطات لموافقة الحكومة على هذه الاتفاقية والاتفاقيات المشابهة.

وكان وزير البترول المصري طارق المُلّا أن الحكومة لم تتلق طلباً رسمياً من شركة Dolphinus Holdings لاستيراد الغاز من اسرائيل.

ولفت إلى أن هناك شركتين من القطاع الخاص في #مصر توصلتا إلى اتفاق لاستيراد الغاز من إسرائيل دون العودة إلى الدولة لأخذ تصريح بالاستيراد.