مكاسب الدول المصدرة للزبدة تقفز منذ بداية 2018

بعد الابتعاد عنها لسنوات عدة خوفا من أثرها على الصحة، تعود الزبدة من جديد وبقوة، حيث يشهد استهلاكها ارتفاعا وزبائنها مستعدون لدفع ثمن أعلى لشرائها.

يأتي ازدياد الطلب على #الزبدة والسلع الغنية بدهون الزبدة ارتفاعا وسط تغير نظرة المستهلكين حيالها، الذي أتى بدوره بعد صدور دراسات تشير إلى أن دهون الألبان لا تسبب مخاطر صحية مثل الدهون البديلة.

وفيما يبدوا بناء على هذه الدراسات فإن بقرة لورباك ستزداد دلالا، حيث ارتفعت مبيعات زبدتها بأكثر من 8%، العام الماضي على الرغم من انخفاض مبيعات الشركة الإجمالية.

وبالطبع، رفعت قوة الطلب على الزبدة من سعرها، حيث قفزت #أسعار_الزبدة الأوروبية من 2350 يورو للطن المتري في مارس من عام 2016، إلى 6500 يورو في سبتمبر الماضي.

وفي نيوزيلندا التي تعد أكبر مصدرة للزبدة في العالم، قفزت الأسعار بنسبة 19%، منذ بداية العام، بعد انخفاضها خلال الربع الأخير من العام الماضي.