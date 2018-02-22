هيئة الترفيه: دورنا لم يكن يوما هادفا للربح

كشفت #الهيئة_العامة_للترفيه في السعودية عن نيتها استثمار ما يصل إلى 240 مليار ريال بما يعادل 64 مليار دولار في قطاع الترفيه خلال العشر سنوات القادمة.

وأوضحت الهيئة أن الأموال سيتم جمعها من القطاع الخاص والحكومة.

ومن بين المشاريع الضخمة #بناء_دار_أوبرا بحسب رئيس الهيئة العامة للترفيه أحمد الخطيب.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي تم فيه الإعلان عن هذه الأرقام، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه فيصل بافَرَط، أن دور الهيئة لم يكن يوما هادفا للربح، إنما يبقى بالأساس دورا تنظيميا وتشريعيا لهذا القطاع الناشئ.

وأضاف أن التشريع والتنظيم هو أساس عمل هيئة الترفيه التي لا تسعى لأي عوائد مادية.

وذكر أن اختيار الفعاليات يعتمد بالأساس على رغبات المواطنين والمقيمين.