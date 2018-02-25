اتفاقيات منتظرة على هامش معرض "أفد" لدعم التصنيع المحلي

قال اللواء عطية المالكي، مدير إدارة دعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع السعودية إن الـ80 ألف فرصة استثمارية التي يتيحها معرض دعم التصنيع المحلي "أفد" للقطاع الخاص في دورته الحالية، تفوق قيمتها 65 مليار ريال على مدى 5 سنوات.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المعرض يركز على استخدام المحتوى المحلي والتوطين وإعطاء فرصة للسعوديين في دخول المجال الصناعي.

وأشار إلى وجود عدة شركات سعودية تحضر لتوقيع مذكرات تفاهم مع شركات عالمية، واتفاقيات ومذكرات تفاهم مع غيرها من الشركات المحلية، مضيفاً أنهم يقومون حالياً بجدولة العديد من الاتفاقيات خلال المعرض بدءاً من يوم غد.

ولفت إلى أن التعاون بين الشركات المحلية يقوم على تبادل الخبرات والقدرات وتوحيد الجهود بين المصانع المحلية.

وأضاف أن الدورة الحالية للمعرض تمتاز عن الدورات السابقة بوجود فرص تصنيعية وقدرات عالمية تبحث عن مصانع محلية، وأخرى محلية تبحث عن تسويق لمنتجاتها إلى جانب حضور جهات حكومية تضع الإجراءات اللازمة.