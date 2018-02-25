السعودية.. تقدم كبير في الصناعات التكميلية العسكرية

أحرزت السعودية تقدماً كبيراً في تصنيع قطع الغيار والصناعات التكميلية العسكرية، وقد شهدت المنتجات المصنعة محلياً قفزة في 2017.

ويمكن لإنتاج المحلي من الاستفادة من عاملي الوقت والإنجاز.

يذكر أن #الرياض تستضيف اليوم الأحد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي 2018_AFED# في دروته الرابعة، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتطويرها، وتوفير فرص استثمارية للقطاع الخاص، والاستفادة من القدرات المحلية، إلى جانب تمكين المصانع السعودية من التعريف بمنتجاتها وإمكانياتها وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.

وتعرض الجهات المشاركة حوالي 80 ألف فرصة استثمارية لتصنيع المواد وقطع الغيار التي تحتاجها الجهات المستفيدة، وذلك أمام رجال الأعمال والشركات والمؤسسات والمصانع الوطنية.