دبي العالمية: حكومة جيبوتي اقترحت شروطاً تعجيزية

أعلنت شركة #موانئ_دبي_العالمية أنها ستلجأ للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، التي أنهت العمل بعقد امتياز لشركة تملكها.

وكانت "موانئ دبي" قد وقعت عقد امتياز لاستخدام محطة حاويات "دوراليه" في العام 2006، لمدة خمسين عاماً، لكن حكومة جيبوتي أقرت في نوفمبر الماضي قانوناً يتيح إعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة بإدارة البنى التحتية الاستراتيجية.

وبدأت "موانئ دبي" إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن، لحماية حقوقها أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.

وأوضح سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة "موانئ دبي العالمية" في مقابلة مع "العربية"، أن حكومة جيبوتي اقترحت شروطاً تعجيزية جديدة في العقد المبرم معها، من ضمنها إلغاء الحق الحصري لمناولة الحاويات والذي كان شرطاً من شروط البنوك التي قدمت التمويل.

وأشار إلى أن الحكومة أرادت إلغاء الإعفاءات الضريبية والتحكم بالتعرفة داخل الميناء، كما طالبت بتقليص مدة العقد من 50 إلى 30 سنة، في وقت لم يصدر من جانب "دبي العالمية" أي خروقات، حيث وقعت الاتفاق بمرسوم من رئيس البلاد وبمصادقة من البرلمان.