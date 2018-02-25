جيبوتي تلغي عقداً لـ"موانئ دبي العالمية" مدته 50 عاماً

أعلنت شركة #موانئ_دبي_العالمية أنها ستلجأ للتحكيم الدولي ضد جيبوتي، التي أنهت العمل بعقد امتياز لشركة تملكها.

وكانت "موانئ دبي" قد وقعت عقد امتياز لاستخدام محطة حاويات "دوراليه" في العام 2006، لمدة خمسين عاماً، لكن حكومة جيبوتي أقرت في نوفمبر الماضي قانوناً يتيح إعادة التفاوض بشأن العقود المبرمة بإدارة البنى التحتية الاستراتيجية.

وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في مقابلة مع "العربية"، إن القضية "ضريبة نجاح لموانئ دبي العالمية، حيث سبق أن تعرضت الشركة لمشاكل مشابهة في أميركا".

واعتبر أن قرار حكومة جيبوتي أمر متوقع خاصة مع افتقاد الدول النامية للاستقرار في البنية التشريعية.

