غولدمان ساكس السعودية: تسارع نشاط الاستحواذ والاندماج

قال الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس السعودية خالد البداح، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إنهم يخططون لزيادة عدد موظفيهم في السعودية.

كانت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، كشف أن شركة غولدمان ساكس العربية السعودية أنهت كافة الإجراءات والمتطلبات الفنية والنظامية المتعلقة بعضوية السوق المالية.

وأضاف البداح أن الشركة ستقدم خدمات الوساطة المالية والتعامل بصفة أصيل ووكيــل في السوق المالية السعودية.

وأشار إلى أن غولدمان ساكس مؤسسة كبيرة تستهدف تجلب الخبرات المالية لعملائها في مختلف دول العالم وقال "نحن على قناعة أن البيئة الاستثمارية في السعودية متينة وجاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو المستثمرين الأجانب".

وأوضح أن قطاع الاستحواذ والاندماج شهد تحسنا ملحوظا خلال العامين الماضيين مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يتعليق بعملية التوظيف في السعودية قال البداح "لخدمة عملائنا لابد من توظيف عدد أكبر وقد زدنا عدد مديري الحسابات بنحو 50%، وسنزيد هذا العدد بنسبة 20%، لتوظيف الشباب السعوديين".