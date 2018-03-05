تغيرات محتملة لخارطة تبادل السلع العالمية

قال الرئيس التنفيذي لشركة اماك للاستثمارات محمد العمران، إن شركة معادن السعودية لن تتأثر حاليا بشكل ملحوظ بسبب الخطة الحمائية التي أعلن عنها ترمب.

وأضاف العمران أنه في حال تم تطبيق خطة ترمب فإن الشركات السعودية مثل معادن وسابك ستتأثر على المدى الطويل، وهذا ينطبق على معظم الشركات السعودية الكبرى التي تعتمد على التصدير.

وأوضح أن الرئيس الأميركي ترمب بدأ بالفعل في تطبيق خطته المتعلق بفرض ضرائب، مشيرا إلى أن المستهدف من ذلك صناعة السيارات بشكل والأوروبيين والصين.

ولفت إلى تأثر الاقتصاد الأميركي خلال الـ20 سنة الماضية سلبا بسياسة الاتفتاح، مشيرا إلى أن هذا الموضوع خطير جدا وعلى المدى القصير سنرى تغيير في خارطة تبادل السلع حول العالم، وقد بدأنا نرى انخفاض واضح في سعر الدولار مقابل العملات الأخرى ومن الممكن أن نرى تغييرا جوهريا في أسعار العملات وهذا بدوره سيمثل قلق وتراشق في التصريحات بين مسؤولي الدول العظمى.

وقال إن المعادلة التي دفعت ترمب إلى مساعيه فرض سياسات حمائية أن أميركا تعاني منذ أكثر من 20 سنة، فيما تستفيد الاقتصادات الأخرى، وبالتالي أميركا تريد شروط جديدة لتبادل السلع حول العالم.