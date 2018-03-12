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تزايد توقعات رفع الفائدة بأميركا 4 مرات في 2018

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مقابلة مع مراسلة العربية كارينا كامل للحديث عن أداء الأسواق العالمية وأبرز الأخبار

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