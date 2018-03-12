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كيف يرى الخبراء أداء صناديق العقار المتداولة بالسعودية؟

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مقابلة مع العضو المنتدب لشركة وثيق للخدمات المالية إبراهيم العلوان للحديث عن أداء صناديق العقار المتداولة في السعودية.

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