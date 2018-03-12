كيف يرى الخبراء أداء صناديق العقار المتداولة بالسعودية؟ آخر تحديث: الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018 KSA 16:44 - GMT 13:44 تارخ النشر: الاثنين 24 جمادي الثاني 1439 هـ - 12 مارس 2018 KSA 23:00 - GMT 20:00 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك كيف يرى الخبراء أداء صناديق العقار المتداولة بالسعودية؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب لشركة وثيق للخدمات المالية إبراهيم العلوان للحديث عن أداء صناديق العقار المتداولة في السعودية.