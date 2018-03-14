لماذا تغرد بورصة مصر خارج سرب الأسواق العالمية؟

توقعت رانيا يعقوب رئيسة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية أن يحمل العام 2018 الكثير من القمم التاريخية للمؤشر الرئيسي لـ #البورصة_المصرية.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أن سوق مصر تغرد خارج سرب الأسواق العالمية، بدفع من الأخبار الإيجابية للاقتصاد المصري وانخفاض التضخم، فضلاً عن طروحات الأراضي التي تمت من قبل الحكومة وما نجم عنها من إعادة تقييم لمخزون الأراضي لدى الشركات العقارية، مما أدى إلى صعود شركات القطاع التي قادت صعود البورصة المصرية على مدى الأسبوعين الماضيين.

ولفتت أيضاً إلى الاستقرار السياسي وتأثيره على المناخ الاستثماري في #مصر، في ظل توقعات بإعادة انتخاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لولاية ثانية.