Adidas..أكبر الرابحين في بورصة فرانكفورت بعد قفزة بالأرباح

يسجل سهم #أديداس أداء جيداً اليوم الأربعاء على مؤشر "داكس" الألماني، بعد تحقيق الشركة قفزة في إيرادات الربع الرابع من العام 2017، بدعم من أداءها الإيجابي في أميركا والصين، إلى جانب إعلانها عن خطة لإعادة شراء أسهمها بقيمة 3 مليارات يورو، وتحسن توقعاتها للربحية.

في المقابل، كان سهم شركة #إنديتكس الإسبانية، أكبر شركة ملابس في العالم، من أكبر الخاسرين في تداولات اليوم نتيجة تسجيل الشركة أضعف أرباح لها في 10 سنوات، نظراً لتأثر إيراداتها بقوة اليورو، وارتفاع الإنفاق على تحسين المتاجر والمواقع الإلكترونية لمنافسة مواقع التجارة الإلكترونية.