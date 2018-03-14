مزايا ترفع تنافسية الطاقة النووية في المستقبل

تتمتع #الطاقة_النووية بمزايا متعددة مقارنة مع مصادر الطاقة الأخرى، أبرزها انخفاض تكلفة إنتاجها التي تعد الأقل في عدد كبير من الدول.

وتتميز الطاقة النووية بتكلفة تنافسية بالمقارنة مع أنواع الطاقة المختلفة لتوليد الكهرباء إلا إذا كان هناك إمكانية للوصول المباشر إلى #الوقود_الأحفوري منخفض التكلفة بحسب الاتحاد النووي العالمي.

لذلك، قد يظل الفحم جاذباً اقتصادياً في دول مثل الصين والولايات المتحدة وأستراليا طالما أن #الانبعاثات_الكربونية خالية من التكلفة، لكن إذا تم أخذ التكاليف الاجتماعية والصحية والبيئية للوقود الأحفوري بعين الاعتبار، فإن القدرة التنافسية للطاقة النووية تتحسن.