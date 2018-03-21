كيف يرى رئيس الكهرباء السعودية نتائج الشركة في 2017؟

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء زياد الشيحة، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية"، إن خطوات المملكة في رفع كفاءة استهلاك الطاقة واعدة وأثمرت نتائجها، بشكل استفادت منه الشركة.

وحول نتائج الشركة في الربع الرابع قال الشيحة "لا ننظر لأداء الشركة في الفصل الرابع فقط، ولكن سنويا حدث نمو كبير في عدد المشتركين".

تضاعفت خسائر شركة #الكهرباء_السعودية في الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 5.5 مليار ريال.

وجاءت النتائج الفصلية أسوأ من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى خسائر بقيمة 1.2 مليار ريال.

وأضاف الشيحة "على مستوى الاستهلاك في المملكة شهد عام 2015 أكبر نمو من حيث الاستهلاك، وقد ارتفعت كفاءة الاستهلاك خلال العامين الماضيين، وكنا نخطط لنمو سنوي بين 6 و 10% سنويا، ولكن انخفض هذا النمو في الاستهلاك إلى 1.5% أو أقل من 1.5% خلال العامين الماضيين".

وأضاف الشيحة أن الشركة نجحت خلال 2017 في توصيل الكهرباء إلى 500 ألف مشترك، وأدخلنا أصولا تتراوح قيمتها بين 30 إلى أكثر من 50 مليار ريال وذلك لزيادة الموثوقية، كما أدخلنا 37 ألف للتوزيع، و65 محطة جديدة دخلت الخدمة لزيادة الموثوقية وخدمة المستهلكين.

وأشار الشيحة إلى أنه لم يواكب هذا ارتفاع في الأحمال، وهذا استنادا إلى ارتفاع الكفاءة لدى المستهلكين، فلم تشهد الإيرادات تحسنا بشكل كبير، وخفضنا المصاريف وتكلفة الوقود بدرجة كبيرة.

وارتفعت الأرباح السنوية للشركة السعودية للكهرباء بنسبة 50% لتصل إلى 6.9 مليار ريال.

وأكد الشيحة أن الاستهلاك يهبط كثيرا في الربع الرابع استنادا إلى تحسن الطقس.