رئيس سبيماكو: الانتهاء من مجمع القصيم الصناعي آخر 2019

توقع الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية فهد بن إبراهيم الخلف، في مقابلة مع قناة "العربية" عبر الهاتف، الانتهاء من المجمع الصناعي في مدينة القصيم بنهاية عام 2019.

وأشار إلى أن انخفاض أرباح الشركة في الربع الرابع ناتج عن بيع استثمارات خارج القطاع الدوائي.

وأضاف الخلف أن مجلس الإدارة قرر التركيز على النشاط الأساسي للشركة في القطاع الطبي، وبيع الاستثمارات الأخرى في قطاعات مثل البتروكيماويات وتحويلها للنشاط الأساسي للقطاع الصحي.

ولفت إلى أن النشاط الأساسي للشركة كان الأدوية البشرية فيما تمت إضافة المستلزمات الطبية والأدوية البيطرية، وقال "تعاقدنا مع "مدن" لاستئجار 95 ألف متر مربع لبناء مجموع صناعي يضم 4 مشاريع في منطقة القصيم وقد تمت دعوة المقاولين لتعميد المشاريع".

وحول الاتفاقية الموقعة مع شركة زينكا البريطانية قال الخلف "الاتفاقية مهمة وكانت بالتزامن مع زيارة ولي العهد إلى بريطانيا، وشركة زينكا شركة عالمية ويعتبر الاتفاق تحالف استراتيجي لتصنيع بعض منتجاتهم ضمن المشروع الخاص بالأورام وهو مهم بلنسبة للشركة وسيضمن نقل التقنية إلى المملكة العربية السعودية".