الاتفاقيات الأميركية تعكس التطبيق الفعلي لرؤية السعودية

وضعت السعودية خططا واضحة المعالم لتحقيق أهداف #رؤية_2030 سواء بتطوير شامل لقطاعات الاقتصاد والقوانين المنظمة لها، أو بجذب الاستثمارات الأجنبية وعقد الشراكات والاتفاقيات العالمية لنقل الخبرة والمعرفة وتوطين الصناعات محليا.

واتخذت المملكة خطوات فعلية لتعزيز مراحل تنفيذ برامج الرؤية من ناحية الاستثمارات الأجنبية، وقد وضعت نُصبَ أعينها أكبر وأهم اقتصاد في العالم لعقد شراكات مهمة تساهم في تحقيق رؤيتها عبر حزمة اتفاقيات تتجاوز 400 مليار دولار مع شركات وجهات أميركية.

وقد شهد قطاع الاستثمار اتفاقيات بـ160 مليار دولار، منها تأسيس صندوق استثماري في التقنية بين #صندوق_الاستثمارات_العامة وسوفت بنك، حيث ضخ الصندوق السعودي 45 مليارا في رأسمال الصندق البالغ 100 مليار دولار، مستهدفا منها 50 مليار دولار في الولايات المتحدة.

كما وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تأسيس صندوق للاستثمار بالبنية التحتية الأميركية بمشاركة صناديق عالمية باستثمار مشترك 60 مليار دولار.

وتصب هذه الاتفاقيات ضمن أهداف الرؤية التي تهدف لرفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 7 تريليونات ريال بحلول 2030.