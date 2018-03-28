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تفاصيل اتفاقيات أرامكو وشركات أميركية بـ10 مليارات دولار

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وقعت شركة أرامكو السعودية 14 اتفاقية مع شركات ومؤسسات أميركية بقيمة 10 مليارات دولار وهذه تفاصيلها:

1 - شلمبرجير: اتفاقية شراء لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج ومعدات التحكم في سطح وفوهة البئر.

2 - بيكر هيوز، شركة تابعة لجنرال إلكتريك: اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات في مجال التنقيب والإنتاج.

3 - هاليبرتون: اتفاقية شراء تجارية لمعدات وخدمات قاع البئر تشمل خدمات الآبار وأجهزة الحفر.

4 - أرامكو السعودية نابورس للحفر: اتفاقية حفر بري.

5 - وذرفورد: اتفاقية شراء تجارية لمعدات في مجال التنقيب والإنتاج وخدمات اختبار الآبار.

6 - ألفا روان للحفر البحري: اتفاقية خدمات للحفر البحري.

7 - إمرسون إلكتريك: اتفاقية شراء تجارية لأنظمة أتمتة العمليات والوحدات الطرفية للتحكم عن بُعد وصمامات التحكم.

8 - تكساس آيرن ووركس: اتفاقية شراء تجارية لخدمات معدات قاع البئر.

9 - هونيويل إنترناشنال: خدمات مقاول الآتمتة لتركيب نظام جديد للتحكم في العمليات (أو تطوير الأنظمة الحالية).

10 - رايثون: اتفاقية تطوير مشترك لإعداد إستراتيجيات لتقنيات شبكات الكمبيوتر وأمن المعلومات.

11 - جوجل: مذكرة تفاهم للاشتراك في دراسة تحسينات الخدمات السحابية.

12 - ناشونال جيوغرافيك: مذكرة تفاهم لبدء علاقة عمل جديدة تستهدف التعاون في تطوير المحتوى البيئي والثقافي.

13 - معهد سميثسونيان: مذكرة تفاهم لتنفيذ مبادراتٍ لإجراء الأبحاث المشتركة وتبادل المعرفة العلمية والبيئية بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة والمحتوى والمحافظة على التراث.

14 - مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: اتفاقية لتطوير مشاريع الأبحاث المشتركة.

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