سابك: متواجدون بـ14 ولاية وسوق النفط الأميركية مهمة

قال رئيس مجلس إدارة #سابك الدكتور عبد العزيز بن صالح الجربوع، إن السوق النفطية الأميركية مهمة جدا، ما يحتم علينا تواجدا أكبر في هذه السوق.

وأضاف الجربوع في مقابلة مع قناة "العربية" على هامش زيارة #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان لمدينة هيوستن إن الزيارة مهمة وتعكس أهمية تواجد الشركة في السوق الأميركية، والمشاريع المشتركة مع شركات أميركية.

وأوضح رئيس سابك أن لدى الشركة 14 موقعا في #الولايات_المتحده في 11 ولاية، وقد بدأت الشركة الإنتاج في الولايات المتحدة، كما لديها مشاريع أخرى قادمة.وأشار الجربوع إلى

أن شركة سابك تستهدف من مشروعها مع شركة EXXON أن تكون قريبة من السوق الأميركية. ولفت إلى أنه من أهداف #رؤية_2030 مضاعفة ونمو إنتاجنا في كل الأسواق.