هذا ما قاله رئيس مدينة نصر للإسكان عن الدمج مع "سوديك"

قال رئيس شركة #مدينة_نصر_للإسكان_والتعمير حازم بركات، في مقابلة مع قناة "العربية"، عبر الهاتف إن الشركة لديها اجتماع غدا الخميس في الثانية ظهرا مع مسؤولي شركة #سوديك لبدء محادثات الاندماج أو الاستحواذ، مشيرا إلى أن التفكير في الاندماج أو الاستحواذ على شركة "سوديك" جاء لتحقيق ميزة أكبر وإضافة لمصلحة مساهمي الشركتين.



وأضاف أن شركة مدينة نصر باعت خلال العام الماضي بنحو 5 مليارات جنيه، فيما بلغت قيمة مبيعات شركة سوديك نحو 5.5 مليار جنيه، ومحفظة الأراضي تكمل بعضها بعضا، حيث تقدر بـ5.5 مليون متر في "سوديك"، وبنحو 9 ملايين متر في مدينة نصر، وهذه تعتبر ميزة إضافة وقوية للشركتين، والأمر سيعود بالنفع على مساهمي الشركتين.



وفيما يتعلق بأي من الشركتين قد تستحوذ على الآخر قال بركات "إن القيمة السوقية لشركة #مدينة_نصر تقدر بنحو 14 مليار جنيه، فيما القيمة السوقية لسوديك 10 مليارات جنيه، وما سيفصل في عملية الاستحواذ والاندماج هو سرعة الإجراءات والقوانين وما سيعظم القيمة للمساهمين".



وحول أسباب التفكير في هذه الخطوة قال بركات إن السوق العقارية في #مصر خلال الفترة القادمة ستشهد نموا، ما يتطلب حدوث اندماجات، وشركة "سوديك" رائدة في السوق العقارية ولديها سمعة طيبة، والمشاريع التي قاموا بها مستواها عالٍ ومساهمي الشركتين سيخرجون بفوائد كبيرة.