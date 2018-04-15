أرباح جيه.بي مورجان تقفز 35% إلى 8.71 مليار دولار

أعلن بنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو، أكبر بنك أميركي من حيث الأصول، اليوم الجمعة ارتفاعا نسبته 35% في الأرباح الفصلية بدعم من زيادة أسعار الفائدة على القروض وانخفاض الضرائب.



وزاد صافي ربح البنك إلى 8.71 مليار دولار، أو ما يعادل 2.37 دولار للسهم، في الربع الأول المنتهي في 31 مارس آذار من 6.45 مليار دولار، أو 1.65 دولار للسهم، قبل عام.



وكان محللون توقعوا أن يحقق البنك أرباحا قدرها 2.28 دولار للسهم وفقا لوكالة رويترز.

