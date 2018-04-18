رأس الخيمة: نرسخ مكانة الإمارة كوجهة لسياحة المغامرات

قال رئيس هيئة تنمية #السياحة_في_رأس_الخيمة هيثم مطر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الاستراتيجية التي أطلقت من قبل الهيئة مطلع 2016 تستهدف جذب مليون زائر خلال العام الجاري على أن يرتفع هذا الرقم إلى 3 ملايين في 2025.

وأضاف أن الاستراتيجية تستهدف استقطاب نوع جديد من #السياحة، مع التركيز على الطبيعة والبحر وتقارب الجبل من الصحراء، هذا ما ساعدنا على ترسيخ الإمارة كوجهة لسياحة المغامرات.

وكشف هيثم عن إطلاق أطول مسار انزلاقي في العالم، وقال "سنطلق عدد من المنتجات الخاصة بسياحة الجبل، واليوم ونحن نشاهد هذا النمو، نتطلع للمزيد، فبعد أن كانت السياحة الداخلية من الإمارات تشكل 70% منذ 3 سنوات، الوضع اختلف الآن، مع تدفق السياحة إلى #رأس_الخيمة من الخارج وهم من عدة دول على رأسها ألمانيا، روسيا، بريطانيا، الهند، بولاندا والتشيك".