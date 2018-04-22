سهم القلعة المصرية الأكثر ربحية على المديين المتوسط والقصير

قفزت أسهم شركة #القلعة للاستشارات المالية المصرية نحو 95 بالمئة في #بورصة_مصر خلال شهرين وبنحو 166 بالمئة في نحو عام وسط معاملات كثيفة واختفاء عروض البيع خلال جلسة يوم الأحد.

وقال عضو مجلس ادارة شركة اصول لتداول الاوراق المالية ايهاب سعيد، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن ترقب بدء إنتاج شركتها التابعة "المصرية للتكرير"، هو السبب الرئيسي للصعود بشكل قوي.

وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر متواصلة لأعوام، وقد تحسنت الأمور المالية، ولما وصل السعر 0.80 جنيه بدأ رالي صعودي ووصل إلى 2.6 جنيه ودخل عمليات جني أرباح دفعة السهم إلى 2.20 جنيه، وهو قد تجاوز قمته السابقة اليوم ووصل إلى 2.71 جنيه، إذا ما تأكد 2.61 جنيه فإن سيواصل الصعود.

وأشار إلى أن سهم "القلعة" من أكثر الأسهم التي حققت مكاسب للمستثمرين سواء على المستوى القصير أو المتوسط.

ويقول متعاملون لرويترز إن المستثمرين يتطلعون إلى بدء إنتاج #الشركة_المصرية للتكرير التي تعد القلعة مساهما رئيسا فيها، خلال الربع الثالث من 2018 فضلا عن وجود سيولة كبيرة بالسوق في يد عدد من المستثمرين الذين يدخلون في عدد من الأسهم ويقفزون بها بقوة ثم يخرجون منها سريعا.

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "سهم القلعة كسر مستوى المقاومة العنيد عند 1.55 جنيه (0.087 دولار) وهو ما دفعه لعكس اتجاهه الهابط