رغم النتائج القوية.. لماذا تغيب السيولة عن سوق دبي المالي؟ آخر تحديث: الخميس 17 شعبان 1439 هـ - 03 مايو 2018 KSA 12:16 - GMT 09:16 تارخ النشر: الخميس 17 شعبان 1439 هـ - 03 مايو 2018 KSA 12:15 - GMT 09:15 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك رغم النتائج القوية.. لماذا تغيب السيولة عن سوق دبي المالي؟ PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع محلل أول للأسهم في ميناكورب للخدمات المالية عصام قصابية، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.