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رغم النتائج القوية.. لماذا تغيب السيولة عن سوق دبي المالي؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع محلل أول للأسهم في ميناكورب للخدمات المالية عصام قصابية، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

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