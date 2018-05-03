كابيتال إيكونوميكس تتوقع تسارع وتيرة نمو الاقتصاد السعودي

توقعت كابيتال إيكونوميكس للأبحاث في تقرير لها حول الاقتصاد السعودي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 1.5%، في فبراير، وبالنسبة ذاتها خلال العام بأكمله.

كما توقع التقرير تسارع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بعد تراجعه بنسبة 0.7%، العام الماضي.

ورجحت شركة BMI للأبحاث نمو الاقتصاد بـ0.6%، هذا العام وسط تعافي أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي.

وجاء النمو بقيادة قطاع النفط، على الرغم من تمديد منظمة أوبك اتفاقيتها مع المنتجين الآخرين، لخفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018.

ووصف التقرير التباطؤ الذي يشهده القطاع غير النفطي بـ "المؤقت"، لاسيما مع زيادة إنفاق المملكة على مشاريع البنية التحتية، والمكافآت التي تم توزيعها على القطاع العام.