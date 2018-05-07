خفض متوقع لسعر الفائدة في مصر منتصف مايو الجاري آخر تحديث: الاثنين 21 شعبان 1439 هـ - 07 مايو 2018 KSA 12:39 - GMT 09:39 تارخ النشر: الاثنين 21 شعبان 1439 هـ - 07 مايو 2018 KSA 11:56 - GMT 08:56 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك خفض متوقع لسعر الفائدة في مصر منتصف مايو الجاري PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع العضو المنتدب في شركة القاهرة لتداول الاوراق المالية عيسى فتحى للحديث عن أداء الاقتصاد والبورصة المصرية.