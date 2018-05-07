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خفض متوقع لسعر الفائدة في مصر منتصف مايو الجاري

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع العضو المنتدب في شركة القاهرة لتداول الاوراق المالية عيسى فتحى للحديث عن أداء الاقتصاد والبورصة المصرية.

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