السعودية تضخ 10 مليارات ريال لتأسيس 20 مركزا ترفيهيا

يعتزم #صندوق_الثروة_السيادي الرئيسي في #السعودية تأسيس شبكة من #المراكز_الترفيهية في أنحاء المملكة، مع سعي الحكومة لتحفيز قطاع الترفيه المحلي، وفقا لما ذكره رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة للخطة يوم أمس الأحد.

وقال عبد الله الداوود رئيس مجلس إدارة شركة الترفيه للتطوير والاستثمار إن الشركة تخطط لتأسيس نحو 20 مركزا، تتراوح مساحة كل منها بين نحو 50 ألفا و100 ألف متر مربع، في 14 أو 15 مدينة.

وأضاف الداوود، أن الشركة ستقود المشروعات الرئيسية في القطاع، بتمويل مبدئي قيمته 10 مليارات ريال، ما يعادل 2.7 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن #شركة_الترفيه ستدعو الشركات الخاصة للاستثمار معها.

وكشف الداوود عن خطط شركة الترفيه لإنشاء مدينتين ترفيهيتين، إحداهما في جدة والأخرى في المنطقة الشرقية.

وستتضمن المراكز منشآت ترفيهية مثل دور السينما وأماكن مخصصة للعروض العامة، في إطار خطة الحكومة الرامية لتعزيز قطاع الفن والثقافة الذي يزدهر في السعودية، إلى جانب مطاعم ومتاجر للبيع بالتجزئة.

وفي الشهر الماضي، نظمت شركة التطوير للاستثمار والترفيه وشركة إيه.إم.سي انترتيمنت هولدنج الأميركية لتشغيل دور السينما أول عرض سينمائي تجاري فيما يقرب من 40 عاما مع رفع حظر على دور السينما.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس شركة الترفيه للتطوير والاستثمار في يناير الماضي.