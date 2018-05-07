الملياردير وارن بافيت يشتري 75 مليون سهم إضافي في "آبل"

اشترى الملياردير #وارن_بافيت عدداً كبيراً من أسهم #أبل ولمح إلى أنه سيشتري أكثر عندما يكون السعر مناسباً.

وفي الاجتماع السنوي للمساهمين في شركته بركشاير هاثاواي، امتدح بافيت "أبل" لتقديمها منتجات يرتبط بها المستهلك ولا يستطيع الاستغناء عنها، وأيد قرار "أبل" إعادة شراء أسهمها ووصفه بأنه الاستخدام الأمثل للسيولة لدى شركة التكنولوجيا.

وقال بافيت: "أود أن ينخفض سعر سهم أبل". وبركشاير هي حالياً ثالث أكبر مساهم في "أبل" بعد فانغارد غروب وبلاكروك.

وقال أيضاً: "يسعدني أن يعيدوا شراء أسهمهم"، وذلك بعد يومين فقط من كشفه عن شراء 75 مليون سهم إضافي من أسهم "أبل"، وبعد أربعة أيام من إعلان الشركة أنها قد تعيد شراء أسهم بمئة مليار دولار. وفي نهاية 2017 كانت بركشاير تملك 165.3 مليون سهم.

وأضاف بافيت أنه أخطأ بعدم تفكيره في "غوغل" و"أمازون" كاستثمارين مهمين لشركته.

ورد بافيت (87 عاماً) وشريكه الملياردير تشارلي مونجر (94 عاماً) على أسئلة المساهمين والصحافيين والمحللين، في اجتماع امتد لأكثر من ست ساعات في أوماها بولاية نبراسكا.

واستبعد بافيت نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأبدى اعتقاده بأن البلدين لن يقدما على "أمر طائش للغاية".