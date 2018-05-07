سهم دريك اند سكل يخسر 50% من أعلى مستوياته لهذا العام آخر تحديث: الاثنين 21 شعبان 1439 هـ - 07 مايو 2018 KSA 16:17 - GMT 13:17 تارخ النشر: الاثنين 21 شعبان 1439 هـ - 07 مايو 2018 KSA 16:08 - GMT 13:08 المصدر: دبي - العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك سهم دريك اند سكل يخسر 50% من أعلى مستوياته لهذا العام PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث المالية في الرمز كابيتال طلال طوقان، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.