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سهم دريك اند سكل يخسر 50% من أعلى مستوياته لهذا العام

المصدر: دبي - العربية.نت
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مقابلة مع رئيس قسم الأبحاث المالية في الرمز كابيتال طلال طوقان، للحديث عن أداء أسواق الأسهم الإماراتية.

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