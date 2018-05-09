المركزي البحريني: لا نواجه أي مشاكل بمستويات السيولة

قال محافظ مصرف #البحرين المركزي رشيد المعراج، في مقابلة مع قناة "العربية"، على هامش #مؤتمر_بوابة_الخليج Gateway Gulf، إن القطاع المصرفي في البحرين يتمتع بسيولة جيدة، لم نلحظ أي مشاكل في الفترة التي سبقت ارتفاع أسعار النفط وذلك بفضل الحفاظ على القروض للودائع بنسبة 75%، وهذا حافظ على عدم وجود أي ضغوطات على السيولة.

وأضاف المعراج أن تحسن إيرادات النفط مع ارتفاع الأسعار سيساعد إيرادات الدولة، وكذلك مستويات الثقة والتفاؤل في النشاط الاقتصادي.

وأشار محافظ #المركزي_البحريني إلى أن الوضع المصرفي متين ومستقر، واستطعنا أن نتغلب على كافة التذبات التي صارت في الفترة الماضية، حيث كانت إيجابية لصافي الفوائد والأرباح، وسيستمر ذلك خلال الفترة القادمة.

وقال المعراج "نحن متفائلون للمشاريع الجديدة المرتقبة في البحرين بعدة قطاعات منها #النفط والغاز والألومونيوم وهي مشاريع ضخمة ستخلق حركة اقتصادية لكثير من القطاعات، ونحن الآن في مرحلة متقدمة لتوسعة خط ألبا وتطوير وتوسعة مصفاة البحرين، كما توجد مشاريع فرعية مثل محطة استقبال الغاز السائل، ونحن وعلى مشارف الانتهاء من الخط النفطي الذي يربط السعودية والبحرين، وطاقته ستكون أكبر مما كان في السابق، وهذا سيؤثر على عدة قطاعات من بينها قطاع الإنشاءات والقطاع التجاري.

وحول تكنولوجيا "فنتك" قال المعراج "ننظر بكل إيجابية لدخول هذه الصناعة، وقد رخصنا لنحو 7 شركات التي دخلت البيئة التجريبية والـ"فنتك" سيكون لها دور كبير في مستقبل الصناعة المصرفية".