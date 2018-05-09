"بوابة الخليج" يناقش الفرص الاستثمارية في الخليج

قال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، إن مؤتمر "بوابة الخليج" يهدف إلى زيادة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في الخليج، مشيراً إلى أن المؤتمر يستعرض التغيرات الجذرية التي تشهدها الاقتصادات الخليجية ويناقش الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

وأضاف الرميحي خلال لقاء له مع "العربية" على هامش مؤتمر "بوابة الخليج"، "أن الملتقى يهدف لتقريب وجهات النظر في مجال الاستثمار وتحفيز المستثمرين على اغتنام الفرص الكامنة في قطاعات متعددة بدول والخليج. المؤتمر يقدم أفضل الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، الكهرباء والماء، بعوائد تصل إلى 18 مليار دولار ، بالإضافة لمشاريع مستقبلية ستصل إلى 26 مليار دولار".

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر تبحث بشكل تفصيلي كل قطاع على حدة، حيث سيبحث جلسات قطاع المواصلات تكلفة إنشاء مشروع "جسر الملك حمد" الذي حمد الذي سيربط البحرين مع السعودية بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة لجلسات أخرى في مشاريع السياحة والعقارات والكهرباء والمياه ومشاريع الطاقة البديلة. وأضاف "نتطلع أن يكون المؤتمر منصة للنقاش الحر بين القطاع العام والخاص ومناقشة أنظمة وتشريعات لتشجيع الاستثمار في هذة القطاعات".