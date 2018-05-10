3 ركائز رئيسية لبرنامج تطوير القطاع المالي في السعودية

يسعى برنامج تطوير القطاع المالي الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برنامج تطوير القطاع المالي 2020، ليكون قطاعًا ماليًا متنوعًا وفاعلًا لدعم تنمية الاقتصاد الوطني وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة القطاع المالي.

ويرتكز برنامج تطوير القطاع المالي الذي تنفذه وزارة المالية بالشراكة مع ساما وهيئة السوق المالية، على ثلاث ركائز رئيسية أولا تمكين المؤسسات المالية من دعم القطاع الخاص، وثانيا تطوير سوق مالية متقدمة، وأخيرا تمكين التخطيط المالي.

ويتطلع البرنامج إلى زيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي لتبلغ 201% بحلول عام 2020 مقارنة بـ192 %، في عام 2016.

كما يسعى البرنامج إلى زيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2%، حاليا إلى 5% في 2020، فضلا عن رفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي من 7% في 2016 إلى 16% في 2020، وزيادة حصة العاملات غير النقدية من 18 %، في 2016، إلى 28%، 2020.

وللأسر أولوية بارزة من هذا البرنامج حيث يهدف إلى رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي دخلها إلى 7.5%، بحلول العام 2020م، وزيادة عدد الحسابات المصرفية للبالغين من 74% إلى 80%.

ويهدف البرنامج إلى رفع إجمالي المدخرات المحققة في منتجات الادخار التي تقدمها المؤسسات المالية في السعودية من 315 مليار ريال عام 2016 إلى 400 مليار ريال بحلول العام 2002.