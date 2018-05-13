بنك أوف أميركا يرجح ارتفاع النفط لـ90 دولارا

توقع "بنك أوف أميركا" أن تصل #أسعار_خام_برنت إلى 90 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام 2019، ولم يستبعد البنك وصول الأسعار إلى 100 دولار إذا تفاقمت العقوبات على إيران.

وأضاف Bank of America أن الخام الأميركي الخفيف سيتداول دون مستوى خام برنت بستة دولارات.

كذلك أوضح Bank of America أن تراجع الإنتاج الفنزويلي وتجديد اتفاقية خفض الإنتاج بين الدول المنتجة من داخل وخارج أوبك التي تنتهي نهاية العام الحالي، من العوامل التي سترفع أسعار النفط.

وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، بالانسحاب من #الاتفاق_النووي_الإيراني المبرم عام 2015 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة تداول الجمعة الماضية منخفضة 35 سنتا إلى 77.12 دولار للبرميل غير بعيدة عن مستوى 78 دولارا الذي سجلته يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014. وتنهي عقود برنت الأسبوع على مكاسب قدرها 2.8%.